Гранат: «Спартак» нельзя списывать со счетов в чемпионской гонке

Бывший защитник московскогои сборной Россииподелился мнением насчет участия «красно-белых» в чемпионской гонке РПЛ.

«Волевая победа "Спартака" говорит о характере команды, о том, что она не опускает руки и готова до конца биться за самые высокие места. Успеха здесь добились именно на характере.

Как раз очень важно было отыграться после 0:2 с "Акроном". Ключевым был второй тайм. Они переломили игру. И этот момент как раз означает, что "Спартак" нельзя списывать со счетов в чемпионской гонке. Он в числе претендентов на золото», — приводит слова Граната «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице с 50 очками в активе после 25 игр.