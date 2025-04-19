Гранат: «Спартак» нельзя списывать со счетов в чемпионской гонке

Владимир Гранат Фото: globallookpress.com
«Волевая победа "Спартака" говорит о характере команды, о том, что она не опускает руки и готова до конца биться за самые высокие места. Успеха здесь добились именно на характере.
Как раз очень важно было отыграться после 0:2 с "Акроном". Ключевым был второй тайм. Они переломили игру. И этот момент как раз означает, что "Спартак" нельзя списывать со счетов в чемпионской гонке. Он в числе претендентов на золото», — приводит слова Граната «Матч ТВ».
«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице с 50 очками в активе после 25 игр.