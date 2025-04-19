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    Эдуард Сперцян«Краснодар» — «Ахмат». Онлайн
  • 16:33
    • «Спартак» отыгрался с 0:2 и переиграл «Акрон»
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    Гранат: «Спартак» нельзя списывать со счетов в чемпионской гонке

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    Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Гранат поделился мнением насчет участия «красно-белых» в чемпионской гонке РПЛ.

    Владимир Гранат
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    Владимир Гранат

    «Волевая победа "Спартака" говорит о характере команды, о том, что она не опускает руки и готова до конца биться за самые высокие места. Успеха здесь добились именно на характере.

    Как раз очень важно было отыграться после 0:2 с "Акроном". Ключевым был второй тайм. Они переломили игру. И этот момент как раз означает, что "Спартак" нельзя списывать со счетов в чемпионской гонке. Он в числе претендентов на золото», — приводит слова Граната «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице с 50 очками в активе после 25 игр.

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