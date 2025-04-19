В матче 33-го тура английской Премьер-лиги состоится лондонское дерби, в котором «Фулхэм» примет «Челси» на «Крейвен Коттедж». Начало встречи 20 апреля в 16:00 по мск.

«Фулхэм» имеет 48 очков и даже в случае победы зайти в зону еврокубков не сможет. Перед этим «коттеджеры» потеряли 3 очка, уступив «Борнмуту» 0:1. Это поражение стало 10-м в сезоне для команды Марко Силвы.

У «Челси» 54 очка. Коллектив Энцо Марески занимает 7-е место. Если «синие» оформят победу, то вплотную подберутся к зоне Лиги чемпионов. Однако в последних двух турах «аристократы» выиграть не смогли. У них были ничьи с «Ипсвичем» (2:2) и «Брентфордом» (0:0).

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз с коэффициентом 2.20. Они не ждут стремительного развития событий.

сделали прогноз с коэффициентом 2.20. Они не ждут стремительного развития событий. Букмекеры оценивают шансы команд такими котировками: 3.00 на победу «Фулхэма», 2.31 на победу «Челси».

ИИ поставил на то, что команды разойдутся мировой 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.

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