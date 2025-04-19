«Фулхэм» имеет 48 очков и даже в случае победы зайти в зону еврокубков не сможет. Перед этим «коттеджеры» потеряли 3 очка, уступив «Борнмуту» 0:1. Это поражение стало 10-м в сезоне для команды Марко Силвы.
У «Челси» 54 очка. Коллектив Энцо Марески занимает 7-е место. Если «синие» оформят победу, то вплотную подберутся к зоне Лиги чемпионов. Однако в последних двух турах «аристократы» выиграть не смогли. У них были ничьи с «Ипсвичем» (2:2) и «Брентфордом» (0:0).
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз с коэффициентом 2.20. Они не ждут стремительного развития событий.
- Букмекеры оценивают шансы команд такими котировками: 3.00 на победу «Фулхэма», 2.31 на победу «Челси».
- ИИ поставил на то, что команды разойдутся мировой 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Фулхэм» — «Челси» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 1500USDНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.