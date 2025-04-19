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    Флик: Команда никогда не сдается, таков наш менталитет

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды над «Сельтой» (4:3) в домашней встрече 32-го тура Ла Лиги.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Когда ты побеждаешь, такие игры тебе нравятся. Мы играли против отличной команды. Неудивительно, что у нас было столько трудностей. Это отличная команда, и у них отличный тренер.

    Я очень доволен тем, как мы отреагировали на счет 1:3. Команда никогда не сдается, таков наш менталитет. Второй пропущенный нами гол был ошибкой. Я до сих пор под впечатлением от реакции игроков на заключительном отрезке матча.

    Рафинья очень важен. У него всегда позитивный настрой, который он умудряется передавать остальным своим партнерам по команде», — приводит слова Флика Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» набрала 73 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги.

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