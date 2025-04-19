Воронежскийприметв рамках поединка 25-го тура российской Премьер-лиги. Матч состоится 20 апреля в 14:00 по мск.

«Факел» — последняя команда в таблице и сейчас ее отделяют 5 пунктов от 14-й позиции. Чтобы получить шанс на спасение, нужно побеждать, однако с этим у хозяев серьезные проблемы. Клуб давно не выигрывает. Последним результатом стало поражение 0:1 от «Акрона».

«Ростов» проиграл два последних матча в турнире. Клуб уступил 0:3 «Спартаку» и 1:2 «Ахмату». Сейчас «сельмаши» находятся на 8-й позиции с 33 баллами.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.80.

подготовили прогноз с коэффициентом 3.80. Букмекеры: 3.60 на победу «Факела», 3.50 на ничью, 2.06 на победу «Ростова».

Искусственный интеллект предсказывает победу «Ростова» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Факел» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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