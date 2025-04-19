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    «Факел» — «Ростов»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Воронежский «Факел» примет «Ростов» в рамках поединка 25-го тура российской Премьер-лиги. Матч состоится 20 апреля в 14:00 по мск.

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    «Факел» — последняя команда в таблице и сейчас ее отделяют 5 пунктов от 14-й позиции. Чтобы получить шанс на спасение, нужно побеждать, однако с этим у хозяев серьезные проблемы. Клуб давно не выигрывает. Последним результатом стало поражение 0:1 от «Акрона».

    «Ростов» проиграл два последних матча в турнире. Клуб уступил 0:3 «Спартаку» и 1:2 «Ахмату». Сейчас «сельмаши» находятся на 8-й позиции с 33 баллами.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.80.

    • Букмекеры: 3.60 на победу «Факела», 3.50 на ничью, 2.06 на победу «Ростова».

    • Искусственный интеллект предсказывает победу «Ростова» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Факел» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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