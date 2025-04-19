В 32-м туре испанской Примеры каталонскаяпримет. Встреча команд запланирована на 19 апреля 17:15 по московскому времени.

«Барселона» на 4 очка опережает «Реал» в борьбе за титул, поэтому в предстоящем матче может чувствовать себя спокойно. Команда Ханси Флика находится в хорошей форме и давно не проигрывает. В 5 турах у нее 4 победы. Последняя была в прошлом туре, когда «блауграна» обыграли «Леганес» 1:0.

«Сельта» в последнем матче уступила 0:2 «Эспаньолу», но несмотря на это команда остается в зоне еврокубков. Правда в спину дышат несколько оппонентов и очередная неудача может откинуть гостей назад.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.80 и 2.50.

подготовили прогноз со ставками за 1.80 и 2.50. Букмекеры ставят на «Барсу»: 1.25 на победу хозяев, 6.80 на ничью, 9.40 на гостей.

ИИ неожиданно пришел к выводу, что игра должна завершится вничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.

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