ПерерывЛокомотив — Пари ННОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 2
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Михаил Галактионов — главный тренер «Локомотива»«Локомотив» — «Пари НН». Онлайн
    Все новости спорта

    «Барселона» — «Сельта»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Сельта Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 32-м туре испанской Примеры каталонская «Барселона» примет «Сельту». Встреча команд запланирована на 19 апреля 17:15 по московскому времени.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Барселона» на 4 очка опережает «Реал» в борьбе за титул, поэтому в предстоящем матче может чувствовать себя спокойно. Команда Ханси Флика находится в хорошей форме и давно не проигрывает. В 5 турах у нее 4 победы. Последняя была в прошлом туре, когда «блауграна» обыграли «Леганес» 1:0.

    «Сельта» в последнем матче уступила 0:2 «Эспаньолу», но несмотря на это команда остается в зоне еврокубков. Правда в спину дышат несколько оппонентов и очередная неудача может откинуть гостей назад.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.80 и 2.50.

    • Букмекеры ставят на «Барсу»: 1.25 на победу хозяев, 6.80 на ничью, 9.40 на гостей.

    • ИИ неожиданно пришел к выводу, что игра должна завершится вничью 2:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 1500USDНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» одержит очень важную победу
  • «Краснодар» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
  • «Локомотив» не сможет обыграть «Пари НН»?
  • «Локомотив» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Барселона» легко разберется с галисийцами
  • «Барселона» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 19 апреля
  • Сегодня в 17:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монако — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монца — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лестер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры