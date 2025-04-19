«Барселона» на 4 очка опережает «Реал» в борьбе за титул, поэтому в предстоящем матче может чувствовать себя спокойно. Команда Ханси Флика находится в хорошей форме и давно не проигрывает. В 5 турах у нее 4 победы. Последняя была в прошлом туре, когда «блауграна» обыграли «Леганес» 1:0.
«Сельта» в последнем матче уступила 0:2 «Эспаньолу», но несмотря на это команда остается в зоне еврокубков. Правда в спину дышат несколько оппонентов и очередная неудача может откинуть гостей назад.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставками за 1.80 и 2.50.
- Букмекеры ставят на «Барсу»: 1.25 на победу хозяев, 6.80 на ничью, 9.40 на гостей.
- ИИ неожиданно пришел к выводу, что игра должна завершится вничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча чемпионата Испании «Барселона» — «Сельта» смотрите на LiveCup.Run.
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