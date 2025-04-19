«Барселона» подаст жалобу на Ла Лигу из-за неудобного и перегруженного календаря

намерена подать официальную жалобу на Ла Лигу и Королевскую федерацию футбола Испании (RFEF) из-за неудобного расписания матчей в текущем сезоне.

«Это не новая проблема, и, несмотря на сложности организации календаря с большим количеством матчей, мы будем продолжать отстаивать свои интересы перед национальными и международными футбольными организациями, чтобы расписание было более продуманным», — говорится в заявлении клуба.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

В текущем сезоне «Барселона» участвует в Примере, Кубке Испании и Лиге чемпионов, что создает плотный график матчей и повышенную нагрузку на команду