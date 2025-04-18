«Спортинг» набрал 69 очков за 29 матчей. С этим результатом клуб возглавляет таблицу. Чтобы остаться на вершине, хозяевам нужно побеждать. В прошлом туре они обыграли «Санта-Клару» 1:0.
«Морейренси» приехал в гости после поражения 0:2 от «Риу Аве». Оно стало первым для команды за последние 5 туров. Результат встречи для гостей роли не сыграет, однако они могут подпортить настроение хозяевам, учитывая, что в первом круге турнира это им удалось.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры: 1.18 на победу «Спортинга», 6.60 на ничью, 16.0 на победу «Морейренсе».
- Искусственный интеллект ставит на победу «Спортинга» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Спортинг» — «Морейренсе» смотрите на LiveCup.Run.
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