Пьянич: Российские футболисты действительно трудоголики

Экс-футболист ЦСКАотметил, что отличает российских футболистов от игроков из других стран.

Пьянич играет за красно-синих с конца сентября 2024 года. До этого босниец выступал за «Рому», «Ювентус» и «Барселону».

«Я играл во многих странах, в больших клубах, в замечательных клубах, но этика работы, которая есть у россиян, вот то, как они работают, я такого не видел в других клубах. Ребята действительно трудоголики, они так серьёзно напряжённо работают, они не жалуются ни на что. Менталитет у них действительно замечательный, высокий. Нам просто нужно, может быть, чуть больше свободы. Нам нужно проявление таланта, чтобы они фантазировали в игре, чтобы они были свободны в своём творчестве.

У нас замечательные игроки, у нас есть несколько примеров, молодые ребята существенно прогрессируют сейчас, они проводят замечательный сезон до настоящего момента, они сделали замечательные шаги вперёд в своём росте, но в первую очередь тренер им сильно помогает. И если я тоже могу им чем-то помочь и посоветовать, то, пожалуйста, я здесь. Они могут на меня рассчитывать. Меня и пригласили сюда, чтобы я помогал молодым, чтобы молодые учились у меня. Но дальше всё зависит от них самих. И я считаю, что в нашей команде у нас действительно есть игроки, которые могут иметь огромную карьеру в будущем перед ними. Они не должны себе никаких преград ставить», — сказал Пьянич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».