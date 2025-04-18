Экс-игрок «Реала» Паленсия: Менять тренера сейчас бессмысленно

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Я не верю в увольнение Анчелотти. Вылет из Лиги чемпионов неприятен, но у команды есть и другие дела. Она борется за чемпионство и Кубок Испании, впереди клубный чемпионат мира. Менять тренера сейчас бессмысленно», — цитирует Паленсию сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».
Календарь и таблица Лиги чемпионов
«Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив лондонскому «Арсеналу» с общим счётом 1:5 по сумме двух матчей. Несмотря на это поражение, Паленсия уверен, что руководство клуба не станет принимать поспешных решений по смене тренера до окончания сезона.