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    Алексей Андронов «Против "Реала" "Арсенал" сыграл образцово». Андронов — о четвертьфиналах Лиги чемпионов
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    Экс-игрок «Реала» Паленсия: Менять тренера сейчас бессмысленно

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    Бывший игрок мадридского «Реала» Мигель Паленсия прокомментировал слухи о возможном увольнении главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я не верю в увольнение Анчелотти. Вылет из Лиги чемпионов неприятен, но у команды есть и другие дела. Она борется за чемпионство и Кубок Испании, впереди клубный чемпионат мира. Менять тренера сейчас бессмысленно», — цитирует Паленсию сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

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    «Реал» вылетел из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, уступив лондонскому «Арсеналу» с общим счётом 1:5 по сумме двух матчей. Несмотря на это поражение, Паленсия уверен, что руководство клуба не станет принимать поспешных решений по смене тренера до окончания сезона.

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