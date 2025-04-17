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    Ротен: Игра Мбаппе — это катастрофа

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    Бывший полузащитник ПСЖ и сборной Франции Жером Ротен раскритиковал игру Килиана Мбаппе в первом сезоне за мадридский «Реал».

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мы говорим о Килиане Мбаппе. Он пришел в клуб своей мечты с амбициями выиграть все трофеи, включая Лигу чемпионов, и войти в число лучших игроков мира, чтобы выиграть "Золотой мяч".

    На командном и индивидуальном уровне это провал. В этом году он не получит "Золотой мяч". Это горькая неудача. В начале сезона мы находили для него смягчающие обстоятельства. Мы могли бы дать ему время на адаптацию. Но когда ты Мбаппе, время на адаптацию сокращается. Он забил много голов, но его игра — это катастрофа.

    Я думаю, его отношение к делу ужасно, оно не соответствует его заявлениям. Никто не может сказать, что это успех. Я желаю ему всего наилучшего, но итоги этого сезона ужасны», — цитирует Ротена RMC Sport.

    Мбаппе перешел прошлым летом из ПСЖ в «Реал» на правах свободного агента. В составе мадридского клуба, 26-летний нападающий провел 49 встреч, в которых забил 32 гола и отдал 4 результативные передачи.

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