Источник: Игроки «Реала» теряют доверие к Анчелотти

По информации Relevo, игроки мадридскоготеряют доверие к главному тренеру команды

Как сообщает источник, сомнения игроков в Анчелотти и недоверие к тренеру «достигли своего пика» после поражения от «Арсенала» (1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов .

Отмечается, что футболисты «сливочных» покинули «Сантьяго Бернабеу» с убеждением, что у них не было никакого плана на игру, кроме интенсивности и целеустремленности — на этих аспектах игры Анчелотти настаивал на протяжении всего этого сезона.

Источник заявляет, что некоторые авторитетные фигуры в команде не уверены в том, что смогут поменять ситуацию в лучшую сторону. О проблемах в раздевалке знает и президент клуба Флорентино Перес, который уже поговорил с некоторыми игроками после поражения от «Арсенала».

После вылета из Лиги чемпионов, у «Реала» есть шанс выиграть два турнира — Ла Лигу и Кубок Испании.

В Ла Лиге мадридцы занимают 2-е место с 66 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла за 7 туров до конца чемпионата.

Календарь и таблица испанской Примеры

В финале Кубка Испании «сливочные» сыграют 26 апреля против все той же «Барселоны».