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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн
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    Источник: Игроки «Реала» теряют доверие к Анчелотти

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    По информации Relevo, игроки мадридского «Реала» теряют доверие к главному тренеру команды Карло Анчелотти.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Как сообщает источник, сомнения игроков в Анчелотти и недоверие к тренеру «достигли своего пика» после поражения от «Арсенала» (1:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов .

    Отмечается, что футболисты «сливочных» покинули «Сантьяго Бернабеу» с убеждением, что у них не было никакого плана на игру, кроме интенсивности и целеустремленности — на этих аспектах игры Анчелотти настаивал на протяжении всего этого сезона.

    Источник заявляет, что некоторые авторитетные фигуры в команде не уверены в том, что смогут поменять ситуацию в лучшую сторону. О проблемах в раздевалке знает и президент клуба Флорентино Перес, который уже поговорил с некоторыми игроками после поражения от «Арсенала».

    После вылета из Лиги чемпионов, у «Реала» есть шанс выиграть два турнира — Ла Лигу и Кубок Испании.

    В Ла Лиге мадридцы занимают 2-е место с 66 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла за 7 туров до конца чемпионата.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В финале Кубка Испании «сливочные» сыграют 26 апреля против все той же «Барселоны».

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