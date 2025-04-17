Педро: «Зенит» не может позволить себе терять очки

Нападающий «Зенита»высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

«Мы готовы, как физически, так и ментально. Слава Богу, мы смогли добиться хороших результатов в играх с "Краснодаром" и "Ростовом". Теперь мы должны сосредоточиться. Знаем, что у нас впереди большие игры, и мы не можем позволить себе терять очки.

Какой бы соперник ни был — "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" — мы всегда будем стремиться к победе и делать все, что в наших силах. Это мы и делаем на поле», — сказал Педро «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Краснодар» лидирует в таблице чемпионата России с 52 очками после 24-го тура. Далее расположились «Зенит» (50 очков), «Спартак» (47) и ЦСКА (47).