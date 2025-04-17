Конец сезона все ближе и давление на «Ман Юнайтед» растет. В своем последнем матче «красные дьяволы» крупно проиграли «Ньюкаслу» со счетом 1:4. Итого хозяева не побеждают уже 4 игры.
С другой стороны «Лион», который проиграл только в одном из пяти последних матчей. «олимпийцы» показали, что будут бороться до последних минут. Именно это позволило им вырвать ничью 2:2 в первой игре.
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При таком раскладе сложно сказать, сможет ли МЮ справиться с давлением и все же пройти такого непростого соперника.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- На сайте LiveSport.Ru предлагается прогноз с двумя ставками за 1.98 и 2.45.
- Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.67 на победу МЮ, 4.20 на ничью, 4.90 на победу «Лиона», 1.34 и 3.25 на проход команд в следующую стадию плей-офф.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.
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