17 апреля на «Олд Траффорд»приметв рамках ответного поединка 1/4 финала плей-офф Лиги Европы. Начало матча в 22:00 мск.

Конец сезона все ближе и давление на «Ман Юнайтед» растет. В своем последнем матче «красные дьяволы» крупно проиграли «Ньюкаслу» со счетом 1:4. Итого хозяева не побеждают уже 4 игры.

С другой стороны «Лион», который проиграл только в одном из пяти последних матчей. «олимпийцы» показали, что будут бороться до последних минут. Именно это позволило им вырвать ничью 2:2 в первой игре.

Календарь и таблица Лиги Европы

При таком раскладе сложно сказать, сможет ли МЮ справиться с давлением и все же пройти такого непростого соперника.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На сайте LiveSport.Ru предлагается прогноз с двумя ставками за 1.98 и 2.45.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.67 на победу МЮ, 4.20 на ничью, 4.90 на победу «Лиона», 1.34 и 3.25 на проход команд в следующую стадию плей-офф.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 1500USD Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.