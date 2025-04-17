Луис Энрике: Российские команды преуспеют в Лиге чемпионов

Бразильский вингервысказался о потенциально возможном выступлении питерской команды в Лиге чемпионов.

«Команды России преуспеют в Лиге чемпионов. У нас очень сильный состав, мы много соревнуемся здесь, в российской лиге, поэтому я уверен, что в любом европейском соревновании, в котором мы будем играть, мы тоже будем бороться, чтобы побеждать», — приводит слова Энрике «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая два балла «Краснодару». Российские клубы с 2022 года отстранены от всех международных соревнований.