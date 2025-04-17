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    Кирьяков — о фаворите ЛЧ: «Барселона» имеет предпочтительные шансы на победу

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    Бывший форвард московского «Динамо» Сергей Кирьяков назвал испанскую «Барселону» фаворитом на победу в Лиге чемпионов УЕФА в текущем сезоне.

    Сергей Кирьяков
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    Сергей Кирьяков

    Кирьяков отметил, что у «Барселоны» есть некоторые слабые стороны, но они компенсируются высокой линией обороны и скоростью защитников. В атаке выделяется центрфорвард Роберт Левандовски, который продолжает демонстрировать высокий уровень игры несмотря на возраст.

    «При этом нельзя списывать со счетов "Арсенал". Мы давно не видели такой дисциплины в английских командах. Думаю, финал Лиги чемпионов будет "Арсенал" — "Барселона", — приводит слова Кирьякова "Чемпионат".

    В полуфинале "Барселона" сыграет с миланским "Интером". Первые матчи пройдут 29 и 30 апреля, ответные — 6 и 7 мая.

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