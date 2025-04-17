Кирьяков — о фаворите ЛЧ: «Барселона» имеет предпочтительные шансы на победу

Бывший форвард московскогоСергей Кирьяков назвал испанскуюфаворитом на победу в Лиге чемпионов УЕФА в текущем сезоне.

Кирьяков отметил, что у «Барселоны» есть некоторые слабые стороны, но они компенсируются высокой линией обороны и скоростью защитников. В атаке выделяется центрфорвард Роберт Левандовски, который продолжает демонстрировать высокий уровень игры несмотря на возраст.

«При этом нельзя списывать со счетов "Арсенал". Мы давно не видели такой дисциплины в английских командах. Думаю, финал Лиги чемпионов будет "Арсенал" — "Барселона", — приводит слова Кирьякова "Чемпионат".

В полуфинале "Барселона" сыграет с миланским "Интером". Первые матчи пройдут 29 и 30 апреля, ответные — 6 и 7 мая.