Экс-игрок «Спартака» Кечинов: У команды еще остались шансы на чемпионство

Бывший нападающий «красно-белых» Валерий Кечинов считает, что уеще сохраняются хорошие шансы на чемпионство, несмотря на некоторые проблемы в результатах.

«Команда, к сожалению, не набирает очки с теми соперниками, с которыми должна набирать. Там, где красно‑белые, казалось бы, не должны проигрывать, потеряно много очков», — приводит слова Кечинов «Матч ТВ».

Кечинов подчеркнул, что сейчас важно выигрывать и набирать максимум очков, при этом ожидая, что главные соперники тоже будут терять очки.

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Ранее эксперт выражал надежду, что в 2025 году «Спартак» наконец станет чемпионом России, отмечая, что команда демонстрирует сильную игру и находится близко к лидерам чемпионата.