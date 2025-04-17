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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн
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    «Челси» — «Легия»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Челси» примет в Лондоне варшавскую «Легию» в рамках ответного матча 1/4 финала плей-офф Лиги конференций. Игра состоится 17 апреля в 22:00 мск.

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    «Челси» выиграл на выезде 3:0. После такого результата ответная игра может превратиться в формальность, тем более, если сравнить ранги противоборствующих сторон.

    Еще вначале турнира «аристократы» были одним из главных, если не главных, фаворитов турнира. Смогут ли гости что-то продемонстрировать, увидим в поединке.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз. Они считают, что «Челси» не встретит особых проблем.

    • Букмекеры убрали коэффициенты на проход и оставили котировки на поединок. На победу «Челси» нам предлагают — 1.20, на ничью — 7.40, на победу «Легии» — 12.0.

    • Искусственный интеллект считает, что «Челси» не оставит гостям ни единого шанса и разгромит их 5:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Челси» — «Легия» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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