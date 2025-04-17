«Челси» выиграл на выезде 3:0. После такого результата ответная игра может превратиться в формальность, тем более, если сравнить ранги противоборствующих сторон.
Еще вначале турнира «аристократы» были одним из главных, если не главных, фаворитов турнира. Смогут ли гости что-то продемонстрировать, увидим в поединке.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз. Они считают, что «Челси» не встретит особых проблем.
- Букмекеры убрали коэффициенты на проход и оставили котировки на поединок. На победу «Челси» нам предлагают — 1.20, на ничью — 7.40, на победу «Легии» — 12.0.
- Искусственный интеллект считает, что «Челси» не оставит гостям ни единого шанса и разгромит их 5:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Челси» — «Легия» смотрите на LiveCup.Run.
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