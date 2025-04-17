Беллингем извинился перед болельщиками «Реала» за вылет из Лиги чемпионов

Английский полузащитникнаписал пост в соцсетях с извинениями перед болельщиками мадридского клуба за вылет команды отв 1/4 финала Лиги чемпионов (1:5 — общий счет двух встреч).

«Мы просто не оправдали надежд этого клуба в обоих матчах. Простите, мадридисты, мы знаем, что значат эти вечера и этот турнир для вас. У нас еще есть возможности спасти сезон, но это реально, только если мы будем оставаться сплоченными. "Реал" вернется», — написал Беллингем в своих соцсетях.

«Реал» вылетел на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов, проиграв лондонскому «Арсеналу» в обеих встречах — 0:3 в гостях и 1:2 дома.

21-летний англичанин провел 44 матча за «сливночных» в нынешнем сезоне, в которых забил 13 голов и отдал 13 передач.

Мадридцы занимают 2-е место в Ла Лиге с 66 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла за 7 туров до окончания чемпионата.