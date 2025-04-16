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    Экс-футболист сборной Франции Дисайи — о Винисиусе: Игрок с потенциалом выиграть «Золотой мяч» не должен становиться жертвой расизма

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    Бывший игрок сборной Франции Марсель Десайи резко осудил расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора и призвал к более жёстким мерам со стороны футбольных властей.

    Винисиус Жуниор
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    Винисиус Жуниор

    По мнению бывшего защитника «Челси», к бразильскому футболисту относятся несправедливо, и он должен стать лидером в борьбе с расизмом на стадионах.

    «Мы живем в новое время. Такого больше не должно происходить. Игрок, у которого есть потенциал выиграть "Золотой мяч", не должен становиться жертвой расизма на стадионе. Власти должны действовать», — передает слова Дисайи Marca.

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    В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провел 25 матчей в составе мадридского «Реала». На его счету 11 мячей и пять голевых передач.

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