Экс-футболист сборной Франции Дисайи — о Винисиусе: Игрок с потенциалом выиграть «Золотой мяч» не должен становиться жертвой расизма

Бывший игрок сборной Франции Марсель Десайи резко осудил расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора и призвал к более жёстким мерам со стороны футбольных властей.

По мнению бывшего защитника «Челси», к бразильскому футболисту относятся несправедливо, и он должен стать лидером в борьбе с расизмом на стадионах.

«Мы живем в новое время. Такого больше не должно происходить. Игрок, у которого есть потенциал выиграть "Золотой мяч", не должен становиться жертвой расизма на стадионе. Власти должны действовать», — передает слова Дисайи Marca.

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В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провел 25 матчей в составе мадридского «Реала». На его счету 11 мячей и пять голевых передач.