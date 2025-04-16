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    Полузащитник «Спартака» Пруцев — о любимом игроке: Мне нравится наблюдать за Де Брейне

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    Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Пруцев рассказал, на какого футболиста мирового уровня он равняется.

    Даниил Пруцев
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    Даниил Пруцев

    Ранее его иногда сравнивали с Педри из «Барселоны», однако сам Пруцев не считает себя похожим на него, отмечая, что в каталонском клубе много маленьких и техничных игроков.

    «Если не брать типаж, а просто говорить о ярких полузащитниках, то назову Де Брейне. До этого наблюдал пристально за Хави, Бускетсом, Иньестой», — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

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    В сезоне-2024/2025 Пруцев провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. За «красно-белых» он выступает с 2022 года.

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