Полузащитник «Спартака» Пруцев — о любимом игроке: Мне нравится наблюдать за Де Брейне

Полузащитник московскогои сборной России Даниил Пруцев рассказал, на какого футболиста мирового уровня он равняется.

Ранее его иногда сравнивали с Педри из «Барселоны», однако сам Пруцев не считает себя похожим на него, отмечая, что в каталонском клубе много маленьких и техничных игроков.

«Если не брать типаж, а просто говорить о ярких полузащитниках, то назову Де Брейне. До этого наблюдал пристально за Хави, Бускетсом, Иньестой», — приводит слова Пруцева официальный сайт «Спартака».

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В сезоне-2024/2025 Пруцев провёл за «Спартак» 25 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи. За «красно-белых» он выступает с 2022 года.