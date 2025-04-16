Мостовой: Станкович не Абаскаль, который футбол видел откуда‑то с Эйфелевой башни

Экс‑нападающий «Спартака»высказался о работе Деяна Станковича у руля столичной команды.

«Я много раз говорил: Станкович ведь не просто так Маркиньоса пригласил. Сейчас мы видим, что игрок основного состава. Еще после первого тура, когда "Спартак" проиграл "Оренбургу", я говорил, что все перевернется и встанет на свои места. Станкович все же не Абаскаль, который футбол видел откуда‑то с Эйфелевой башни. Жалко, что сейчас "Спартак" теряет очки. Другое дело, что, в принципе, ничего не поменялось: три команды по‑прежнему претендуют на чемпионство, сейчас и четвертая вклинилась», — цитирует Мостового «Газета.Ru».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.