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    Стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Бавария»

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    Объявлены стартовые составы команд на второй матч 1/4 Лиги чемпионов между итальянским Интером и мюнхенской Баварией. Встреча пройдет на стадионе «Сан Сиро».

    Вратарь «Баварии» Йонас Урбиг
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    Вратарь «Баварии» Йонас Урбиг

    «Интер»: Ян Зоммер, Бенжамин Павар, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Николо Барелла, Хакан Чалхоноглу, Генрих Мхитарян, Федерико Димарко, Маркус Тюрам, Лаутаро Мартинес.

    «Бавария»: Йонас Урбиг, Конрад Лаймер, Эрик Дайер, Ким Мин-Чжэ, Йосип Станишич, Леон Горецка, Йозуа Киммих, Майкл Олисе, Томас Мюлер, Лерой Сане, Гарри Кейн.

    В первой встрече на «Альянц Арене» «нерадзурри» одержали важную победу со счётом 2:1, показав отличную тактическую выучку и умение грамотно играть вторым номером.

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    • «Бавария» же, несмотря на поражение в первом матче и проблемы с составом, остаётся грозным соперником с богатой историей успехов на европейской арене.

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