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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Ростов». Онлайн
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    Ерохин высказался об иностранцах в составе «Зенита»

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    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением по поводу 10 иностранцев в составе его команды в матче 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0).

    Александр Ерохин
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    Александр Ерохин

    «Как смотрю на количество иностранцев в составе "Зенита"? Внутри коллектива нет разделения на россиян и иностранцев. Мы все трудимся на благо команды. Думаю, если посмотреть на составы команд из первой пятерки, то зачастую и у "Краснодара", и у "Динамо", и у "Спартака" на поле три россиянина. В этом плане ситуация в "Зените" несильно отличается от других клубов. Игра с "Рубином" — отдельно взятый матч. Все стараются, конкурируют и вносят свой вклад», — приводит слова Ерохина Sport24.

    В матче 22-го тура РПЛ против «Рубина», в составе «сине-бело-голубых» с 46-й по 70-ю минуту матча на поле находилось 10 иностранцев, включая не считающихся легионерами казахстанца Нуралы Алипа и натурализованного бразильца Дугласа Сантоса.

    В матчах РПЛ команды могут выпустить на поле одновременно максимум 8 легионеров.

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