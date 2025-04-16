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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Ростов». Онлайн
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    «Динамо» — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

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    16 апреля на «ВТБ Арене» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России состоится московское дерби, в котором «Динамо» примет ЦСКА. Начало в 20:30 мск.

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    «Динамо» проиграло 1:2 в первом поединке. В нынешнем сезоне «армейцы» нанесли уже 3 поражения «сине-белым», в том числе на их поле, где они не побеждали очень долгое время.

    «Динамо» перед матчем имеет не очень хорошие результаты. В последнем туре РПЛ клуб сыграл вничью 1:1 с «Пари НН». За последние 5 матчей «динамики» выиграли только один раз. У ЦСКА серия побед из шести игр во всех турнирах. На выходных гости со счетом 2:0 выиграли у «Оренбурга».

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • На сайте LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложено на выбор, две ставки.

    • Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 2.50 и 2.90. Ставки на проход в финал принимаются с котировками 3.12 и 1.37.

    • ИИ считает, что ЦСКА доведет дело до конца крупной победой 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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