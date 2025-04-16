16 апреля на «ВТБ Арене» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России состоится московское дерби, в которомпримет. Начало в 20:30 мск.

«Динамо» проиграло 1:2 в первом поединке. В нынешнем сезоне «армейцы» нанесли уже 3 поражения «сине-белым», в том числе на их поле, где они не побеждали очень долгое время.

«Динамо» перед матчем имеет не очень хорошие результаты. В последнем туре РПЛ клуб сыграл вничью 1:1 с «Пари НН». За последние 5 матчей «динамики» выиграли только один раз. У ЦСКА серия побед из шести игр во всех турнирах. На выходных гости со счетом 2:0 выиграли у «Оренбурга».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок на игру:

На сайте LiveSport.Ru подготовили прогноз, в котором предложено на выбор, две ставки.

подготовили прогноз, в котором предложено на выбор, две ставки. Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 2.50 и 2.90. Ставки на проход в финал принимаются с котировками 3.12 и 1.37.

ИИ считает, что ЦСКА доведет дело до конца крупной победой 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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