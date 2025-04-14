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    Зиньковский: Для «Спартака» чемпионская гонка еще не закончена

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    Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский, на правах аренды играющий за «Крылья Советов», прокомментировал чемпионские амбиции команды. Сейчас красно-белые идут на 3-м месте в таблице.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    «Для "Спартака" чемпионская гонка еще не закончена. Смотрел матч с Махачкалой. Расстроился и удивился. Махачкала хорошо сыграла первый тайм. "Спартак" не смог додавить. В любом случае желаю ребятам и команде только побед, чтобы поставленная задача решилась.

    В любой команде все настраиваются на каждый матч. Без разницы, с кем ты играешь. Так бывает, что матч получился или с ходу пошло. С первого тайма забили один-два и закончили. А бывает, что не пошло: что-то не так, у кого-то микротравма, кто-то себя плохо чувствует. Таких разных моментов бывает очень много. В "Спартаке" разберутся и сделают выводы. "Спартак" ещё может побороться за первое место, особенно с учётом победы "Зенита" в матче с "Краснодаром", — сказал Зиньковский "Чемпионату".

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