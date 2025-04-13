встретятся в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 13 апреля на «Молинью» в 16:00 по мск.

Подъем «Вулверхэмптона» в последних турах заметить несложно. Команда выиграла 3 матча подряд и набрала 32 очка, оторвавшись тем самым от зоны вылета на 12 пунктов. Теперь предстоит встреча со «шпорами», и в последнее время игра против этого соперника у хозяев хорошо получается.

«Тоттенхэм» подходит к матчу после победы над «Саутгемптоном», однако развить успех может не получится, так как в четырех матчах против «волков» подряд гости выиграть не смогли.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Аналитики LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.20. Букмекеры выставили на матч такие котировки: 2.33 на победу «Вулверхэмптона», 3.40 на ничью и 3.05 на победу «Тоттенхэма».

Искусственный интеллект полагает, что команды разойдутся нулевой ничьей. В первом круге также была зафиксирована мировая.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.

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