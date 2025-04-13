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    «Ливерпуль» — «Вест Хэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    13 апреля на «Энфилд Роуд» «Ливерпуль» примет «Вест Хэм» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Начало игры в 16:00 мск.

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    Несмотря на поражения от «Фулхэма» «мерсисайдцы» сохраняют большой отрыв от «Арсенала» в борьбе за титул. Вряд ли команда Арне Слота упустит эту возможность.

    В этом матче «Ливерпулю» будут помогать домашние стены, где клуб в последнее время очень сильно выступает. «Вест Хэму», который не смог выиграть четыре последних встречи, стоит запастись силами, поскольку игра с «Ливерпулем» для «молотобойцев» — это всегда большие трудности. В прошлый раз лондонцы проиграли «красным» с разгромным счетом 5:0.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок на игру:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставкой за 2.13.

    • Букмекеры не сомневаются в хозяевах и дают 1.31 на их победу. Победа «Вест Хэма» — 8.60, ничья — 5.80.

    • Искусственный интеллект предсказал минимальную победу «Ливерпуля» 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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