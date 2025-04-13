Несмотря на поражения от «Фулхэма» «мерсисайдцы» сохраняют большой отрыв от «Арсенала» в борьбе за титул. Вряд ли команда Арне Слота упустит эту возможность.
В этом матче «Ливерпулю» будут помогать домашние стены, где клуб в последнее время очень сильно выступает. «Вест Хэму», который не смог выиграть четыре последних встречи, стоит запастись силами, поскольку игра с «Ливерпулем» для «молотобойцев» — это всегда большие трудности. В прошлый раз лондонцы проиграли «красным» с разгромным счетом 5:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок на игру:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз со ставкой за 2.13.
- Букмекеры не сомневаются в хозяевах и дают 1.31 на их победу. Победа «Вест Хэма» — 8.60, ничья — 5.80.
- Искусственный интеллект предсказал минимальную победу «Ливерпуля» 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.
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