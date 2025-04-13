В 32-м туре чемпионата Италии запланировано римское дерби между. Матч состоится 13 апреля на «Олимпико». Начало в 21:45 мск.

Команды находятся рядом друг с другом. «Рома» имеет 53 очка и занимает 7-е место, «Лацио» с 5 баллами идет 6-м. «Лацио» в случае победы поднимется на 5-ю позицию. В случае поражения «лациале» уступят «Роме» зону Лиги конференций.

В прошлом туре «Лацио» одержал победу над «Аталантой» (1:0). «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1). При этом «джаллоросси» сейчас одни из лучших по текущим результатам.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.63.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.63. Букмекеры считают «Рому» фаворитом встречи. Котировки составляют 3.10 и 2.50 на победу соответственно, за 3.15 выставлена ничья.

Искусственный интеллект предсказывает «Роме» победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

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