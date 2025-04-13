Команды находятся рядом друг с другом. «Рома» имеет 53 очка и занимает 7-е место, «Лацио» с 5 баллами идет 6-м. «Лацио» в случае победы поднимется на 5-ю позицию. В случае поражения «лациале» уступят «Роме» зону Лиги конференций.
В прошлом туре «Лацио» одержал победу над «Аталантой» (1:0). «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1). При этом «джаллоросси» сейчас одни из лучших по текущим результатам.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.63.
- Букмекеры считают «Рому» фаворитом встречи. Котировки составляют 3.10 и 2.50 на победу соответственно, за 3.15 выставлена ничья.
- Искусственный интеллект предсказывает «Роме» победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.
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