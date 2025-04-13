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    «Лацио» — «Рома»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 32-м туре чемпионата Италии запланировано римское дерби между «Лацио» и «Ромой». Матч состоится 13 апреля на «Олимпико». Начало в 21:45 мск.

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    Команды находятся рядом друг с другом. «Рома» имеет 53 очка и занимает 7-е место, «Лацио» с 5 баллами идет 6-м. «Лацио» в случае победы поднимется на 5-ю позицию. В случае поражения «лациале» уступят «Роме» зону Лиги конференций.

    В прошлом туре «Лацио» одержал победу над «Аталантой» (1:0). «Рома» сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1). При этом «джаллоросси» сейчас одни из лучших по текущим результатам.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.63.

    • Букмекеры считают «Рому» фаворитом встречи. Котировки составляют 3.10 и 2.50 на победу соответственно, за 3.15 выставлена ничья.

    • Искусственный интеллект предсказывает «Роме» победу со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Лацио» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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