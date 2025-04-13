Колыванов считает, что у ЦСКА есть шансы на чемпионство в этом сезоне

Российский тренероценил шансыпобороться за чемпионский титул в этом сезоне.

«ЦСКА выигрывает пять матчей подряд. Команда набрала ход. Матч с "Оренбургом" был не совсем удачным, особенно первый тайм. Соперник переиграл, но не смог забить. ЦСКА выиграл и приблизился к тройке.

Вполне возможно, что ЦСКА поборется за тройку. Тем более, если "Зенит" выиграет у "Краснодара", у ЦСКА есть шансы побороться за чемпионские медали. Неожиданно!» — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент ЦСКА занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.