13 апреля в Лондонебудет приниматьв рамках программы 32-го тура английской Премьер-лиги. Игра начнется в 16:00 по московскому времени.

Перед «Челси» стоит задача вернуться в зону Лиги чемпионов. Возможность есть, так как в случае победы «аристократы» достанут сразу двух оппонентов — «Астон Виллу» и «Ман Сити». В прошлом туре «синим» выиграть не удалось и они разошлись нулевой с «Брентфордом».

«Ипсвич» — аутсайдер, который в последнем выездном поединке смог выиграть у «Борнмута». В активе у гостей также и победа над «Челси». В середине сезоне клуб смог обыграть лондонцев в домашних стенах. Так что «трактористы» иногда могут удивлять.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

На LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом, который доступен здесь.

можно ознакомиться с прогнозом, который доступен здесь. «Челси» — ожидаемый фаворит букмекеров. Котировки на победу составляют 1.23 и 11.0 соответственно, на ничью — 6.60.

ИИ проанализировал статистику команд и пришел к выводу, что «Челси» выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Челси» — «Ипсвич» смотрите на LiveCup.Run.

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