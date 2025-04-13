Анчелотти: Мы пропускаем слишком много голов

Главный тренер мадридскоговысказался о спаде в игре форварда команды

«Трудно сказать. Произошедшее в последние недели привело к снижению общего уровня команды, а не только пиковой эффективности Винисиуса. Мы пропускаем слишком много голов. Нам нужно решить этот момент, потому что надёжность в защите очень важна», — приводит слова Анчелотти AS.

В текущем сезоне Винисиус провел 43 матча во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 14 результативных передач.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Примеры.