Матч 24-го тура РПЛсостоится 13 апреля в 14:30 мск на «Самара Арене».

«Акрону» нужно набирать очки, поскольку команда в двух пунктах от зоны стыковых матчей. В трех последних турах хозяева потерпели поражение. Сейчас есть шанс набрать баллы, одолев аутсайдера.

«Акрон» победил «Факел» в четырех очных встречах подряд. В нынешнем сезоне команды пересекались трижды и в двух случаях «Акрон» выигрывал всухую.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 3.35.

предлагают прогноз с коэффициентом 3.35. Букмекеры дают 2.02 на «Акрон», 4.00 на «Факел» и 3.25 на ничью.

Искусственный интеллект ожидает ничейный исход со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Факел» смотрите на LiveCup.Run.

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