«Акрону» нужно набирать очки, поскольку команда в двух пунктах от зоны стыковых матчей. В трех последних турах хозяева потерпели поражение. Сейчас есть шанс набрать баллы, одолев аутсайдера.
«Акрон» победил «Факел» в четырех очных встречах подряд. В нынешнем сезоне команды пересекались трижды и в двух случаях «Акрон» выигрывал всухую.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предлагают прогноз с коэффициентом 3.35.
- Букмекеры дают 2.02 на «Акрон», 4.00 на «Факел» и 3.25 на ничью.
- Искусственный интеллект ожидает ничейный исход со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Акрон» — «Факел» смотрите на LiveCup.Run.
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