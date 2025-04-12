Виллиан Роша: Самое главное, что нам удалось добыть победу

Защитник московскогодал комментарий по поводу матча против(2:0).

«Матч был очень тяжелый и напряженный. Поле было очень сложное, к нему сложно было приспособиться. Самое главное, что нам удалось добыть победу.

Мы боролись, сражались, хорошо сыграли в защите, не пропустили мяч. Поэтому эта награда может быть посвящена всей команде, особенно хорошей нашей оборонительной игре.

Мы прекрасно знали, как играет наш соперник — длинными мячами, обычно за спину. Мы были предупреждены, поэтому старались играть максимально качественно в этом отношении. Не пропустили ни одного мяча за спину, не пропустили гола, поэтому повторюсь, защита сыграла блестяще. Хотел бы поздравить болельщиков, которые были с нами, спасибо огромное», — цитирует Рошу «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Оренбург» идет на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 14 очков в 24-х встречах. ЦСКА (47) находится на 4-й позиции. Лидирует в лиге «Краснодар» (52).