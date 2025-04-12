Стало известно, кто летом может покинуть «Реал»

намерен обновить состав летом из-за не лучшего выступления в нынешнем сезоне, сообщает AS.

Скорее всего, клуб покинет правый защитник Лукас Васкес. Его может заменить Трент Александер-Арнольд.

Кроме того, из «Реала» могут уйти 32-летний защитник Давид Алаба и 39-летний полузащитник Лука Модрич.

Контракт Модрича с клубом заканчивается летом, и в «Реале» не уверены, что его стоит продлевать. Трудовое соглашение Алабы истекает летом 2026 года.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» идет вторым в таблице Примеры. У клуба 63 очка. Лидирует «Барселона» с 67 баллами.