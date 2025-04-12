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    Миралем Пьянич«Оренбург» — ЦСКА. Онлайн
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    Стало известно, кто летом может покинуть «Реал»

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    «Реал» намерен обновить состав летом из-за не лучшего выступления в нынешнем сезоне, сообщает AS.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Скорее всего, клуб покинет правый защитник Лукас Васкес. Его может заменить Трент Александер-Арнольд.

    Кроме того, из «Реала» могут уйти 32-летний защитник Давид Алаба и 39-летний полузащитник Лука Модрич.

    Контракт Модрича с клубом заканчивается летом, и в «Реале» не уверены, что его стоит продлевать. Трудовое соглашение Алабы истекает летом 2026 года.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» идет вторым в таблице Примеры. У клуба 63 очка. Лидирует «Барселона» с 67 баллами.

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