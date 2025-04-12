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    Прудников высказался о шансах «Спартака» на чемпионство

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    Бывший форвард московского «Спартака» Александр Прудников оценил шансы столичной команды на чемпионство после поражения в домашнем матче 24-го тура РПЛ от махачкалинского «Динамо» (1:2).

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    Деян Станкович

    «Не знаю, была ли недооценка соперника со стороны "красно‑белых", но если они будут играть так же, как в этом матче, то шансов в борьбе за золото — никаких. Чемпионаты выигрывают тогда, когда побеждают всех соперников. Да, ты можешь даже проиграть в дерби, но остальных соперников должен победить. Но нельзя это сделать, когда побеждаешь в дерби, но проигрываешь всем остальным, — приводит слова Прудникова "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    "Спартак" занимает второе место в РПЛ с 47 баллами. В случае победы "Краснодара" над "Зенитом" в Санкт-Петербурге, "красно-белые" отстанут от идущих на первом месте "быков" на 8 очков.

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