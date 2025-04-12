«Оренбург» перед этим матчем выиграл у «Пари НН» 2:1, однако клуб все таке остается последней командой в таблице. В этом туре «горожане» максимум могут подняться на строчку выше.
ЦСКА в случае победы продлит серию до пяти игр. Ранее «армейцы» обыграли московское «Динамо» 3:1, а также «Химки», «Динамо» Махачкала и «Акрон». Также у москвичей есть шанс сравняться по очкам с «Зенитом» и «Спартаком», которые идут в первой тройке.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя потенциально выгодными ставками.
- Букмекеры ожидаемо на стороне ЦСКА — 3.60 против 1.99 соответственно. За 3.75 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:0 в пользу гостей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.
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