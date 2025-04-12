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    «Оренбург» — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Оренбург» примет ЦСКА в рамках матча 24-го тура российской Премьер-лиги. Событие состоится 12 апреля в 12:00 мск.

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    «Оренбург» перед этим матчем выиграл у «Пари НН» 2:1, однако клуб все таке остается последней командой в таблице. В этом туре «горожане» максимум могут подняться на строчку выше.

    ЦСКА в случае победы продлит серию до пяти игр. Ранее «армейцы» обыграли московское «Динамо» 3:1, а также «Химки», «Динамо» Махачкала и «Акрон». Также у москвичей есть шанс сравняться по очкам с «Зенитом» и «Спартаком», которые идут в первой тройке.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с двумя потенциально выгодными ставками.

    • Букмекеры ожидаемо на стороне ЦСКА — 3.60 против 1.99 соответственно. За 3.75 можно поставить на ничью.

    • Искусственный интеллект уверен, что матч закончится со счетом 2:0 в пользу гостей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Оренбург» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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