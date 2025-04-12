Де Брюйне намерен продолжить карьеру после ухода из «Манчестер Сити»

Бельгийский полузащитник Кевин де Брюйне заявил о своём желании продолжить профессиональную карьеру, несмотря на предстоящий уход изпо окончании сезона.

«Это был тяжелый год. Грыжа — это неприятно, но последние шесть недель я не чувствую боли. Но я чувствую себя отлично, готов к тренировкам и матчам. Я не знаю, что будет дальше, но я хочу продолжать играть, так что посмотрим, где я окажусь», — приводит слова Кевина издание Manchester Evening News.

33-летний футболист объявил ранее, что покинет «Манчестер Сити» после девяти лет в клубе. Сообщается, что Де Брейне может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или Бельгии.

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В нынешнем сезоне полузащитник провел 33 матча, в которых смог забить пять мячей и отдал восемь голевых передач.