Флик высказался о возможном продлении контракта с «Барселоной»

Наставник «Барселоны»ответил на вопрос о возможном продлении контракта с каталонским клубом. Текущее соглашение истекает в июне 2026 года.

«Я ценю и наслаждаюсь тем, что есть здесь. У нас восхитительные работники клуба, фантастические эксперты и доктора. Очень профессиональные игроки с правильным менталитетом, нацеленные на то, чтобы прибавлять каждый день. Это что-то уникальное в моей карьере.

У меня много энергии, и я думаю о том, что могу сделать, чтобы команда прибавляла. Сейчас мы только начинаем наш проект. Я не такой тренер, который думает на три года вперед. Я работаю в лучшем клубе мира и очень ценю то, что есть прямо сейчас. Ситуация непростая, но мы стараемся делать все, чтобы показывать максимум.

Впереди у меня еще год; может быть, два, если дела будут идти хорошо. Мне нравится такой настрой. Шаг за шагом, год за годом. Я не знаю, сколько времени осталось, но хочу, чтобы моя работа здесь завершилась на хорошей ноте. Нужно концентрироваться на этом сезоне, в котором еще многое предстоит сделать», — приводит слова Флика Goal.