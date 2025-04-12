ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Степанов«Секрет Овечкина — трудолюбие и голевое чутье». Александр Степанов — о рекорде и феномене «The Great 8»
    Все новости спорта

    Флик высказался о возможном продлении контракта с «Барселоной»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о возможном продлении контракта с каталонским клубом. Текущее соглашение истекает в июне 2026 года.

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    «Я ценю и наслаждаюсь тем, что есть здесь. У нас восхитительные работники клуба, фантастические эксперты и доктора. Очень профессиональные игроки с правильным менталитетом, нацеленные на то, чтобы прибавлять каждый день. Это что-то уникальное в моей карьере.

    У меня много энергии, и я думаю о том, что могу сделать, чтобы команда прибавляла. Сейчас мы только начинаем наш проект. Я не такой тренер, который думает на три года вперед. Я работаю в лучшем клубе мира и очень ценю то, что есть прямо сейчас. Ситуация непростая, но мы стараемся делать все, чтобы показывать максимум.

    Впереди у меня еще год; может быть, два, если дела будут идти хорошо. Мне нравится такой настрой. Шаг за шагом, год за годом. Я не знаю, сколько времени осталось, но хочу, чтобы моя работа здесь завершилась на хорошей ноте. Нужно концентрироваться на этом сезоне, в котором еще многое предстоит сделать», — приводит слова Флика Goal.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Оренбург» доставит армейцам проблемы?!
  • «Оренбург» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Минское «Динамо» навяжет борьбу на выезде
  • «Трактор» — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Барса» не заметит аутсайдера
  • «Леганес» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры