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    Черчесов может возглавить «Локомотив»

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    Как сообщает сайт Legalbet, Станислав Черчесов может быть назначен главным тренером «Локомотива» в случае прихода Бориса Ротенберга на пост генерального директора.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    Отмечается, что Ротенберг младший может пригласить 61-летнего специалиста на пост главного тренера, учитывая общий опыт работы в московском «Динамо». Однако на данный момент нет информации о том, какие именно кадровые перестановки ожидаются в клубе по окончании сезона.

    При нынешнем главном тренере, Михаиле Галактионове, «Локомотив» занимает шестую строчку в РПЛ, набрав 41 балл. Московский клуб проиграл последний матч «Рубину» (0:1).

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