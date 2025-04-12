Черчесов может возглавить «Локомотив»

Как сообщает сайт Legalbet, Станислав Черчесов может быть назначен главным тренеромв случае прихода Бориса Ротенберга на пост генерального директора.

Отмечается, что Ротенберг младший может пригласить 61-летнего специалиста на пост главного тренера, учитывая общий опыт работы в московском «Динамо». Однако на данный момент нет информации о том, какие именно кадровые перестановки ожидаются в клубе по окончании сезона.

При нынешнем главном тренере, Михаиле Галактионове, «Локомотив» занимает шестую строчку в РПЛ, набрав 41 балл. Московский клуб проиграл последний матч «Рубину» (0:1).

Следующую игру «Локомотив» проведет против «Пари Нижний Новгород» 19 апреля.