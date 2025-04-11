Зобнин: Чемпионская гонка еще не закончена

Полузащитник московскогопрокомментировал домашнее поражение от махачкалинского(1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

«Завершена ли гонка за титул для "Спартака"? Чемпионская гонка еще не закончена для "Спартака". Еще есть шесть туров. Надо выигрывать свои матчи. Тяжело о чем-то говорить, когда проигрываем домашние матчи. Но есть шесть туров, в которых можно набрать 18 очков», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Столько же у «Зенита», который свой матч сыграет в воскресенье против лидирующего в чемпионате «Краснодара».

Календарь и таблица РПЛ

Следующий матч в РПЛ «красно-белые» проведут 15 апреля в гостях против тольяттинского «Акрона».