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    Зобнин: Чемпионская гонка еще не закончена

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    Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал домашнее поражение от махачкалинского «Динамо» (1:2) в матче 24-го тура РПЛ.

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    «Завершена ли гонка за титул для "Спартака"? Чемпионская гонка еще не закончена для "Спартака". Еще есть шесть туров. Надо выигрывать свои матчи. Тяжело о чем-то говорить, когда проигрываем домашние матчи. Но есть шесть туров, в которых можно набрать 18 очков», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

    «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Столько же у «Зенита», который свой матч сыграет в воскресенье против лидирующего в чемпионате «Краснодара».

    Календарь и таблица РПЛ

    Следующий матч в РПЛ «красно-белые» проведут 15 апреля в гостях против тольяттинского «Акрона».

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