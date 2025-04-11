будут открывать 32-й тур Серии А. Команды встретятся в 11 апреля на стадионе «Фриули». Матч начнется в 21:45 по мск.

«Милан» все еще пытается зацепиться за еврокубки. «Россонери» сейчас отстают на 7 пунктов, поэтому приехали только за победой. В прошлом туре им удалось лишь сыграть вничью с «Фиорентиной». Перед этим они проиграли «Наполи».

Теперь миланцы встретятся с «Удинезе», который проиграл в последних трех турах чемпионата. Вдобавок «Милан» стал победителем двух предыдущих очных встреч. Минувший выезд на «Фриули» оказался для «дьяволов» удачным и закончился со счетом 3:2 в их пользу.

Прогнозы и ставки

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Аналитики сайта LiveSport.Ru решили дать прогноз на результативность матча. Здесь можно почитать подробнее.

решили дать прогноз на результативность матча. Здесь можно почитать подробнее. По мнению букмекеров, «Милан» — фаворит матча. Ставки принимаются с коэффициентами 4.00 и 1.92 соответственно.

Искусственный интеллект пророчит поединку скучные 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Милан» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.