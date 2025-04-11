«Милан» все еще пытается зацепиться за еврокубки. «Россонери» сейчас отстают на 7 пунктов, поэтому приехали только за победой. В прошлом туре им удалось лишь сыграть вничью с «Фиорентиной». Перед этим они проиграли «Наполи».
Теперь миланцы встретятся с «Удинезе», который проиграл в последних трех турах чемпионата. Вдобавок «Милан» стал победителем двух предыдущих очных встреч. Минувший выезд на «Фриули» оказался для «дьяволов» удачным и закончился со счетом 3:2 в их пользу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Аналитики сайта LiveSport.Ru решили дать прогноз на результативность матча. Здесь можно почитать подробнее.
- По мнению букмекеров, «Милан» — фаворит матча. Ставки принимаются с коэффициентами 4.00 и 1.92 соответственно.
- Искусственный интеллект пророчит поединку скучные 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Удинезе» — «Милан» можно посмотреть на сайте LiveCup.Run.
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