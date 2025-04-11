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    Титов: Станкович — великий тренер с амбициями, который хочет выигрывать

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    Экс-игрок «Спартака» Егор Титов оценил работу Деяна Станковича. Титов назвал Станковича великим тренером с амбициями.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Если ты выигрываешь трофей в чемпионате, то тебе хочется больше побеждать. Станкович был великолепным футболистом, мастером с большой буквы. И он знает, какого это играть в больших клубах и сильных чемпионатах. Я имею ввиду "Лацио" и "Интер", где он выступал.

    Он выигрывал в Сербии, выигрывал в Венгрии. Но там, как правило, это монополия одной из команд. Если он выиграет трофеи в России со "Спартаком", конечно ему начнут поступать предложения от других клубов. И его представители будут его продвигать. У Станковича есть амбиции, и он хочет работать в топ-5 лучших футбольных лиг мира. Опыта для этого у него достаточно.

    Мне кажется, что у "Спартака" достаточно финансов, опыта руководителей, которые знают, что нужно делать. Ну и конечно великий тренер с амбициями, который хочет выигрывать. И если все срастется, то это может вылиться в чемпионство в этом сезоне и в дальнейшем на постоянной основе», — сказал Титов «Спорт день за днем».

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