Титов: Станкович — великий тренер с амбициями, который хочет выигрывать

Экс-игрок «Спартака»оценил работу. Титов назвал Станковича великим тренером с амбициями.

«Если ты выигрываешь трофей в чемпионате, то тебе хочется больше побеждать. Станкович был великолепным футболистом, мастером с большой буквы. И он знает, какого это играть в больших клубах и сильных чемпионатах. Я имею ввиду "Лацио" и "Интер", где он выступал.

Он выигрывал в Сербии, выигрывал в Венгрии. Но там, как правило, это монополия одной из команд. Если он выиграет трофеи в России со "Спартаком", конечно ему начнут поступать предложения от других клубов. И его представители будут его продвигать. У Станковича есть амбиции, и он хочет работать в топ-5 лучших футбольных лиг мира. Опыта для этого у него достаточно.

Мне кажется, что у "Спартака" достаточно финансов, опыта руководителей, которые знают, что нужно делать. Ну и конечно великий тренер с амбициями, который хочет выигрывать. И если все срастется, то это может вылиться в чемпионство в этом сезоне и в дальнейшем на постоянной основе», — сказал Титов «Спорт день за днем».