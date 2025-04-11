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    Станкович прокомментировал промах Медины с пенальти

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    Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поделился мыслями о том, почему полузащитник Хесус Медина исполнил пенальти в проигранном матче 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» (1:2).

    Хесус Медина
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    Хесус Медина

    «Почему пенальти исполнял Медина? Я всегда честен и всегда говорю правду, поэтому скажу, что это был большой сюрприз и для меня самого. Не видел, как там было точно, но если футболист берет мяч, то прерывать его и брать на себя такую ответственность... Выбор был другой, и выбор нужно уважать, — приводит слова тренера "Спартака" "Матч ТВ".

    27-летний парагваец не реализовал пенальти при счете 1:2 в ворота команды из Дагестана, назначенный после видеопросмотра.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей в РПЛ, в которых отметился одним голом и двумя голевыми передачами.

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