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    «Спартак» — «Динамо» Мч: смотреть онлайн в прямом эфире

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    11 апреля стартует 24-й тур чемпионата России. «Спартак» в Москве будет приниматься махачкалинское «Динамо». Игра начнется в 19:30 мск.

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    Перед матчем москвичи имеют 47 пунктов и занимают 2-е место в таблице. У гостей 24 очка и 10-я позиция. «Спартак» в прошлом туре разгромил «Ростов» 3:0, а «Динамо» со счетом 4:1 выиграл у «Химок».

    «Спартак» — лучшая домашняя команда лиги, тогда как махачкалинцы неудачно выступают на выезде. Однако в этом сезоне «Динамо» уже наносило «Спартаку» домашнее поражение. Это было в матче Кубка России (0:1). Посмотрим, смогут ли гости повторить успех.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.

    • Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча за 1.39. Ничья выставлена за 4.90, победа «Динамо» — за 8.60.

    • Ставка искусственного интеллекта — победа «Спартака» со счетом 3:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо» Мч смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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