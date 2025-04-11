Перед матчем москвичи имеют 47 пунктов и занимают 2-е место в таблице. У гостей 24 очка и 10-я позиция. «Спартак» в прошлом туре разгромил «Ростов» 3:0, а «Динамо» со счетом 4:1 выиграл у «Химок».
«Спартак» — лучшая домашняя команда лиги, тогда как махачкалинцы неудачно выступают на выезде. Однако в этом сезоне «Динамо» уже наносило «Спартаку» домашнее поражение. Это было в матче Кубка России (0:1). Посмотрим, смогут ли гости повторить успех.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.
- Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча за 1.39. Ничья выставлена за 4.90, победа «Динамо» — за 8.60.
- Ставка искусственного интеллекта — победа «Спартака» со счетом 3:2.
Трансляция матча
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