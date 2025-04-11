11 апреля стартует 24-й тур чемпионата России.в Москве будет приниматься махачкалинское. Игра начнется в 19:30 мск.

Перед матчем москвичи имеют 47 пунктов и занимают 2-е место в таблице. У гостей 24 очка и 10-я позиция. «Спартак» в прошлом туре разгромил «Ростов» 3:0, а «Динамо» со счетом 4:1 выиграл у «Химок».

«Спартак» — лучшая домашняя команда лиги, тогда как махачкалинцы неудачно выступают на выезде. Однако в этом сезоне «Динамо» уже наносило «Спартаку» домашнее поражение. Это было в матче Кубка России (0:1). Посмотрим, смогут ли гости повторить успех.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.14.

подготовили прогноз с коэффициентом 2.14. Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча за 1.39. Ничья выставлена за 4.90, победа «Динамо» — за 8.60.

Ставка искусственного интеллекта — победа «Спартака» со счетом 3:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо» Мч смотрите на LiveCup.Run.

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