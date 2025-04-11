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    Семенов: Московский «Спартак» хорошо выглядит

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    Экс-защитник сборной России Андрей Семенов похвалил игру московского «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

    Андрей Семенов
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    Андрей Семенов

    «Московский "Спартак" хорошо выглядит, дает какие-то эмоции, а остальное все как-то пресно.

    Как матч с "Зенитом"? Чему тут удивляться? Да, первая победа с 2017 года, но все серии когда-то заканчиваются. Игра была хорошей, динамичной. Когда я был молодым, Игнашевич всегда говорил: "Чтобы играть в Лиге чемпионов, тебе нужно больше больших матчей". Не играя такие игры, как дерби, ты не сможешь быть на высоком уровне в еврокубках. Вот на дерби ЦСКА — "Спартак", в каком бы составе ни играли, все выходят на пределе своих возможностей», — сказал Семенов «Чемпионату».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» идет вторым в таблице РПЛ, заработав 47 очков.

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