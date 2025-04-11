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    Радимов: Сегодня дети почти не играют во дворах

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    Экс-футболист сборной России Владислав Радимов в резких тонах сравнил современную систему подготовки игроков с советской школой.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Сегодня дети почти не играют во дворах — а для нас это была основная школа. После секции мы бежали во двор и рубились там до темноты. Придёшь домой, миску супа схватишь — и снова на улицу», — сказал Радимов в интервью «Sports.ru».

    Экс-хавбек «Зенита» отметил, что нагрузка вне тренировок имела огромное значение в развитии выносливости, импровизации в нестандартных условиях. Радимов считает, что этого не хватает нынешнему поколению молодых футболистов.

    Также Владислав отметил, что в СССР не было особых методик. Сейчас условия для развития и тренировок намного лучше.

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