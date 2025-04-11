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    Писарев назвал проблему «Спартака»

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    Помощник главного тренера сборной России Николай Писарев оценил последние результаты «Спартака». По словам специалиста, красно-белым не хватает стабильности.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Проблема "Спартака" в том, что как только заговорили о чемпионских амбициях, так они на ровном месте проиграли "Рубину", не выйдя на первый тайм. Потом обыграли "Зенит", но потеряли очки с "Ахматом". Так чемпионами не становятся.

    Что касается "Ростова", то я уверен, что если бы не красная карточка, то матч, скорее всего, закончился бы вничью.

    Дорогостоящие новички пока что тоже себя не особо проявляют, но их оправдывает одно — адаптация. Надо ждать», — сказал Писарев Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    Москвичи после 23 туров РПЛ набрали 47 очков — столько же у «Зенита». С 52 баллами в активе лидирует «Краснодар».

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