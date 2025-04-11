Писарев назвал проблему «Спартака»

Помощник главного тренера сборной Россииоценил последние результаты «Спартака». По словам специалиста, красно-белым не хватает стабильности.

«Проблема "Спартака" в том, что как только заговорили о чемпионских амбициях, так они на ровном месте проиграли "Рубину", не выйдя на первый тайм. Потом обыграли "Зенит", но потеряли очки с "Ахматом". Так чемпионами не становятся.

Что касается "Ростова", то я уверен, что если бы не красная карточка, то матч, скорее всего, закончился бы вничью.

Дорогостоящие новички пока что тоже себя не особо проявляют, но их оправдывает одно — адаптация. Надо ждать», — сказал Писарев Sport24.

Календарь и таблица РПЛ

Москвичи после 23 туров РПЛ набрали 47 очков — столько же у «Зенита». С 52 баллами в активе лидирует «Краснодар».