Писарев: Очевидно, что у «Зенита» игровые проблемы

Тренер сборной Россиивысказался по поводу борьбы за чемпионство в РПЛ. Специалист отметил, какие проблемы есть у «Зенита».

«Не понимаю, почему многие ждали легкое чемпионство "Зенита" в этом сезоне. Разве они в прошлом году легко выиграли? Столетие и трансферы? А разве "Зенит" не каждый год покупал футболистов? И "Спартак" усилился. Видно же, что в течение года особой игры у "Зенита" нет. А трансферы у них были всегда, и многие из них удачные. Тот же Луис Энрике — серьезный футболист.

Но ничего неожиданного в промежуточном третьем месте "Зенита" нет. То, что у них игровые проблемы, очевидно всем. Хотя с составом и мотивацией проблем нет. Но есть же конкуренты. Если ты где-то даешь слабину, то тут же подтянутся "Краснодар" и "Спартак". И ЦСКА списывать нельзя», — сказал Писарев Sport24.