Экс-советник ЦСКА Непомнящий — о Николиче: У команды появился результат

Валерий Непомнящий оценил работу главного тренера армейцев Марко Николича. Наставникстал лучшим тренером РПЛ в марте.

Бывший советник президента ЦСКА предположил, почему армейцы смогли улучшить игру в весенней части турнира и насколько готовы побороться за попадание в тройку лидеров чемпионата.

«Мне кажется, у ЦСКА много позитива было и до этой весны. Была проблема с реализацией, там такой момент был, когда игроки никак не забивали, чуть-чуть прибавили в этом, а в обороне команда неплохо играет. Появился результат», — сказал Непомнящий в интервью для «ВсеПроСпорт».

Функционер отметил, что у команды есть шансы зацепится за медали в этом сезоне, но футбол полон неожиданностей, поэтому остается наблюдать за выступлениями ЦСКА в финальной стадии чемпионата.

Календарь и таблица РПЛ

После 22-го тура ЦСКА занимает четвертую строчку в РПЛ, набрав 44 очка.