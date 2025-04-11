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    Экс-советник ЦСКА Непомнящий — о Николиче: У команды появился результат

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    Валерий Непомнящий оценил работу главного тренера армейцев Марко Николича. Наставник ЦСКА стал лучшим тренером РПЛ в марте.

    ЦСКА
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    ЦСКА

    Бывший советник президента ЦСКА предположил, почему армейцы смогли улучшить игру в весенней части турнира и насколько готовы побороться за попадание в тройку лидеров чемпионата.

    «Мне кажется, у ЦСКА много позитива было и до этой весны. Была проблема с реализацией, там такой момент был, когда игроки никак не забивали, чуть-чуть прибавили в этом, а в обороне команда неплохо играет. Появился результат», — сказал Непомнящий в интервью для «ВсеПроСпорт».

    Функционер отметил, что у команды есть шансы зацепится за медали в этом сезоне, но футбол полон неожиданностей, поэтому остается наблюдать за выступлениями ЦСКА в финальной стадии чемпионата.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 22-го тура ЦСКА занимает четвертую строчку в РПЛ, набрав 44 очка.

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