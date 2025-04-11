ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Краснодар»24-й тур РПЛ. Кечинов верит, что «Краснодар» выстоит в Петербурге, Панченко уверен в победе «Динамо» в Нижнем
    Все новости спорта

    Колыванов: ЦСКА все будет делать для того, чтобы побороться за серебро

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА
    Российский тренер Игорь Колыванов высказался о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.

    Игорь Колыванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Колыванов

    «ЦСКА всё будет делать для того, чтобы побороться за серебро. Армейцы очень здорово начали весеннюю часть чемпионата, сейчас всё пойдёт по накатанной. Команда играет симпатично, но самое главное — это результат.

    Вполне возможно, что ЦСКА постарается громко о себе заявить, но будет непросто. "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" — команды, которые занимают тройку. Красно-синим надо будет очень постараться, чтобы туда подняться», — сказал Колыванов Чемпионату.

  • 24-й тур РПЛ. Кечинов верит, что «Краснодар» выстоит в Петербурге, Панченко уверен в победе «Динамо» в Нижнем
  • Прогнозы экспертов на центральные матчи 24-го тура чемпионата России по футболу
  • Сегодня

    • В нынешнем сезоне ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе, отставая от лидерства на 8 баллов.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Гости найдут способ забить
  • «Спартак» — «Динамо» Мх. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Уровень остроты в Ярославле снизится к минимуму
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Москвичи воспользуются усталостью «Салавата Юлаева»
  • «Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры