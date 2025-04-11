Колыванов: ЦСКА все будет делать для того, чтобы побороться за серебро

Игорь Колыванов Фото: globallookpress.com
«ЦСКА всё будет делать для того, чтобы побороться за серебро. Армейцы очень здорово начали весеннюю часть чемпионата, сейчас всё пойдёт по накатанной. Команда играет симпатично, но самое главное — это результат.
Вполне возможно, что ЦСКА постарается громко о себе заявить, но будет непросто. "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" — команды, которые занимают тройку. Красно-синим надо будет очень постараться, чтобы туда подняться», — сказал Колыванов Чемпионату.
В нынешнем сезоне ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе, отставая от лидерства на 8 баллов.