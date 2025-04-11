Колыванов: ЦСКА все будет делать для того, чтобы побороться за серебро

Российский тренервысказался о перспективахв нынешнем сезоне РПЛ.

«ЦСКА всё будет делать для того, чтобы побороться за серебро. Армейцы очень здорово начали весеннюю часть чемпионата, сейчас всё пойдёт по накатанной. Команда играет симпатично, но самое главное — это результат.

Вполне возможно, что ЦСКА постарается громко о себе заявить, но будет непросто. "Зенит", "Спартак" и "Краснодар" — команды, которые занимают тройку. Красно-синим надо будет очень постараться, чтобы туда подняться», — сказал Колыванов Чемпионату.

В нынешнем сезоне ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе, отставая от лидерства на 8 баллов.